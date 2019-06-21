Ветер обрушивает деревья на дорогу и авто: появилось видео из центра шторма в РТ

В Альметьевске накануне сняли на видео эпицентр шторма, видеозапись из кабины авто появилась в Сети.

Группа ремонтников оказалась в грузовом авто в пробке прямо перед самым штормом, на записи можно увидеть, как ветер обрушивает деревья на проезжую часть и автомобили. Одно из деревьев рухнуло прямо на лобовое стекло их авто.

Впрочем, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в Татарстане накануне в нескольких районах произошли ЧП из-за шторма, о них рассказали в МЧС по РТ.