В Татарстане шквальный ветер повалил деревья и снес крыши домов

В Дрожжановском районе Татарстана из-за сильного ветра были повалены деревья и снесены крыши домов, об этом сообщают местные СМИ.

Сильный ветер, в частности, наблюдался сегодня до полудня в селе Городище, где без крыш остались несколько домов.

Отметим, в Речном порту Казани предупредили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями движение судов временно приостановлено, при этом паромная переправа осуществляет перевозки в штатном режиме.

Ранее в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. Вплоть до конца дня и вечером 24 июня в южных районах Татарстана ожидаются грозы, местами сильные дожди, ливни, град.