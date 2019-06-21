Власти Казани извинились за закрытие Сабантуя в Мирном

Глава исполкома Казани Денис Калинкин извинился перед горожанами, которые не смогли попасть на Сабантуй в поселке Мирный и стояли в очередях на жаре в +35 градусов, такое решение было принято правоохранительными органами в целях безопасности. Об этом он сообщил сегодня на совещании в мэрии.

- В Березовой роще в Мирном поток зрителей оказался таким, что в определенный момент было принято решение в целях безопасности приостановить на время доступ на площадку. Я приношу извинения всем, у кого праздник оказался подпорчен необходимостью подождать некоторое время. Амфитеатр был переполнен, зрители стояли даже в проходах. Очень высок был риск давки, поскольку на праздник люди приходят семьями с детьми, - сообщил чиновник.

Власти города проанализируют ситуацию, чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем.

Всего, по данным полиции, на четырех площадках Сабантуя в Казани побывали 196 тысяч человек.

Отметим, из-за из-за большого скопления людей городские автобусы не могли выехать с остановки.