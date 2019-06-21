В Казани перед главной площадкой Сабантуя образовалась гигантская очередь

В Казани перед главной площадкой Сабантуя в поселке Мирный образовалась гигантская очередь, видео появилось в Сети

Как уточняет Idel.Реалии, у входа на мероприятия при жаре свыше +30 градусов собралось более двух сотен человек, которых не пускали на праздник, также из-за большого скопления людей городские автобусы не могли выехать с остановки.

Отмечается, что это могло быть связано с визитом на Сабантуй президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента РТ Рустама Минниханова.

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