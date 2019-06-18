Дело о перевозке полуголого пассажира на крыше Audi в Казани: были наказаны все

В Казани наказали всех участников ролика, на котором водитель Audi перевозил полуголого пассажира на крыше авто, об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Напомним, запись появилась в Сети 17 ноября, на видео можно увидеть, как Казани по Кремлевской набережной казанец в трусах проехал на крыше Audi. Номер Audi, на которой проехался водитель, был закрыт, сам водитель на видео говорит, что таким образом он смотрит "Давидыча" - скандально известного автоблогера Эрика Давидовича.

Сотрудники ГИБДД изучили записи с камер видеонаблюдения, были задержан владелец Audi и пассажир, ими оказались 25-летние казанцы. Они сообщили, что снимали видео для соцсетей, свою вину они признали полностью.

Пассажир с крыши Audi был оштрафован на 500 рублей за нарушение правил дорожного движения. Водитель Audi был наказан за нарушение правил перевозки людей (штраф в 1 000 рублей), за движение по полосе для маршрутных транспортных средств (штраф в 1 500 рублей), за пользование телефоном во время движения средств ( штраф в 1 500 рублей), за управление транспортным средством, не имея при себе документов на право управления им ( штраф в размере 500 рублей), а также за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих их идентификации (штраф в 5 000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев).

Также решается вопрос о возбуждении административного дела по статье "Мелкое хулиганство", участникам грозит арест до 15 суток.

Также был наказан 25-летний водитель KIA, с которого велась съемка, его наказали за отсутствие полиса ОСАГО (штраф в 800 рублей) и остановку на полосе для маршрутных транспортных средств (штраф в 1 500 рублей).