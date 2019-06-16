Полуголый блогер прокатился на крыше авто по Кремлевской дамбе

В Казани по Кремлевской набережной казанец в трусах проехал на крыше Audi, видео он разместил в соцсетях.

Номер Audi, на которой проехался водитель, был закрыт, сам водитель на видео говорит, что таким образом он смотрит "Давидыча" - скандально известного автоблогера Эрика Давидовича.

Ранее в ГИБДД предупреждали о постоянном мониторинге информации из Интернета.

- Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан проводит регулярный мониторинг информации, размещаемой в интернет-изданиях и социальных сетях, и не оставляет без внимания выложенные фотовидеоматериалы, содержащие сведения о нарушениях Правил дорожного движения, - говорилось в сообщении отдела пропаганды ведомства.