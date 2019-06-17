Громкое убийство бизнесменом грабителей в Бугульме: вынесен приговор выжившему

В Бугульме суд признал 47-летнего Андрея Климанова виновным в разбойном нападении на местного предпринимателя Евгения Деданина, убившего двух других грабителей. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы строгого режима, сообщили в МВД по РТ.

Напомним, Андрея Климанова обвинили в совершении преступления по статье "Разбой". По версии следствия, он и два жителя Самарской области - 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, спланировали и осуществили нападение на дом местного бизнесмена.

Жители Самарской области пробрались к нему домой, связали его с семьей, но в ходе драки погибли - их зарезал сумевший развязаться предприниматель. На бизнесмена возбудили дело за превышение пределов необходимой обороны, но после прекратили.

- В ходе расследования обвиняемый признал лишь факт знакомства с непосредственными участниками нападения, полностью отрицая собственную вину в совершении преступления. Однако следствием собраны доказательства его организаторской роли: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления, - сообщили в МВД.

Суд признал жителя Бугульмы виновным, осудив на 6 лет лишения свободы в колонии.