В Казани отказались от грандиозных планов обновления Чеховского рынка

В Казани отказались от глобальной реконструкции Чеховского рынка, в рамках которой он должен был стать стеклянным с парковкой на крыше. Об этом со ссылкой на владельца рынка сообщил архитектор Олег Маклаков, разрабатывавший проект преображения торговой зоны, передает "Татар Информ".

- Что будет с освободившейся территорией после сноса самоорганизованных когда-то уличных торговых точек? Ничего не будет. Это территория собственника. Стоянка останется стоянкой, территория, где были ларьки, будет просто за забором в ближайшее время стоять, - рассказал архитектор.

Напомним, рынок закрылся прошлым летом. Перед этим Советский районный суд Казани оштрафовал владельца Чеховского рынка ООО УК "Центр торговли" за нарушение санитарных норм и назначил наказание виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Это произошло после того, как в феврале в эфир вышел выпуск "Ревизорро", снятый в Казани. Ведущая программы Настасья Самбурская показала, как на Чеховском рынке мясо хранится на полу, продукты не имеют маркировок, а на сосисках налеплены волосы.