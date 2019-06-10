В Казани возбудили уголовное дело из-за запертого в машине на жаре ребенка

В Казани возбудили уголовное дело по факту оставления 1,5-годовалого ребенка в запертой на жаре машине, об этом сообщили в УВД города, передает "Татар Информ".

- Вчера днем на улице 1 Мая сотрудники ГИБДД спасли полуторагодовалого ребенка, которого оставили в нагретой солнцем иномарке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", - сообщили в полиции.

Напомним, ребенка заметила женщина, которая рассказала, что ребенок сидел в машине около 40 минут, он был весь красный от нехватки воздуха, трясся и плакал. Сотрудники ГИБДД вытащили мальчика, его госпитализировали с сильным перегревом.