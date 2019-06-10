В Казани спасли ребенка, запертого на жаре в машине

В Казани спасли 1,5-годовалого мальчика, которого оставили одного в машине на жаре, об этом накануне сообщили в ГИБДД.

Инцидент случился на улице Первого мая, навстречу проезжающим сотрудникам ГИБДД выбежала женщина, которая увидела, что в запертой на парковке машине сидит плачущий мальчик. По ее словам, ребенок находился в машине свыше 40 минут, он задыхался.

Инспекторы вытащили ребенка, он был весь красный от нехватки воздуха, трясся и плакал. Врачи диагностировали у ребенка сильный общий перегрев, его доставили в больницу.