В Казани вновь открыли океанариум

В Казани вновь заработал океанариум и развлекательный центр Fun Park, об этом сообщается на странице развлекательного центра в соцсетях.

Часть центра открылась 8 июня, полностью все площадки в здании заработали в воскресенье, 9 июня, включая океанариум и аквапарк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани был закрыт развлекательный комплекс Fun Park, включающий в себя океанариум, аквапарк "Барионикс" и развлекательный центр FUN 24. Причина - нарушение требований пожарной безопасности.

К слову, в последние годы прокуратура неоднократно пыталась закрыть это здание. В 2015 году после массовых проверок в здании были выявлены 44 нарушения требований пожарной безопасности. Но закрыть его так и не удалось.