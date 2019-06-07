Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

15:55, сегодня
Синоптики: на Татарстан надвигается резкое похолодание
18:18, сегодня
В Казани потушили пожар на Пороховом заводе
17:19, сегодня
В Казани загорелся пороховой завод
09:15, 07.06.2019
«Оскар» в недвижимости: казанский коттеджный поселок отметили на высоком уровне
16:53, сегодня
В Казани пропал курсант Танкового училища
16:46, сегодня
В Татарстане будут судить мужчину за содействие террористам
16:42, сегодня
В Татарстане не нашли криминала в смерти пенсионера со связанными руками
16:24, сегодня
В центре Казани в сквере проломили голову 60-летнему учителю
15:46, сегодня
ВТБ и Росатом заключили соглашение
15:36, сегодня
В Татарстане женщина-инвалид живет в доме без туалета
15:26, сегодня
Квартира в Казани стала одной из самых дорогих в России
14:54, сегодня
В районе речпорта всплыло тело челнинца, который утонул в конце мая
14:25, сегодня
В Казани может появиться генконсульство еще одной страны
14:12, сегодня
В Татарстане преподаватель вуза въехал в грузовик. Погиб его родственник
13:59, сегодня
В Набережных Челнах ищут жеребца, который сбежал с районного Сабантуя
13:51, сегодня
В Казани в десятки раз выросло число семей, имеющих право на бесплатную землю
13:33, сегодня
В Казани мужчина скончался на станции метро
13:19, сегодня
В РТ закрыли интим-агентство, услуги в котором оказывали несовершеннолетние
12:49, сегодня
В Татарстане проверят систему по автоматическому поиску бедных
11:59, сегодня
В Казани закрыли дело о смерти пассажира троллейбуса после драки с водителем
11:25, сегодня
В Казани пенсионерка лишилась пальца, начав чистить пистолет
11:23, сегодня
В Татарстане вырастет цена на газ
11:06, сегодня
В Казани мужчина упал с велосипеда и скончался
11:06, сегодня
ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД
10:55, сегодня
В Казани начали судить сотрудника Росгвардии по делу об убийстве его подруги
10:43, сегодня
Власти назвали безопасные для купания пляжи в Казани
10:37, сегодня
Ford может продать свой завод в Челнах за 5 млрд рублей
10:19, сегодня
В Казани завели дело об изнасиловании 15-летней девушки в лесу на Проспекте
10:07, сегодня
В Набережных Челнах на Сабантуе впервые пройдут верблюжьи бега
09:58, сегодня
Стало известно, как в Казани отпразднуют день России
09:22, сегодня
Снос 9 этажей высотки на улице Чистопольская: возбуждено уголовное дело
09:16, сегодня
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
09:02, сегодня
В Казани появилась улица, названная в честь певицы
17:08, 09.06.2019
«Лезут на крышу, скидывают вещи»: казанцы засняли «тусовку» в Мергасовском доме
16:26, 09.06.2019
В Татарстане на Сабантуе бревно упало на ребенка
16:17, 09.06.2019
Очевидцы засняли сегодняшний пожар в Казани на Сибирском тракте
15:16, 09.06.2019
В Челнах нетрезвого мужчину, упавшего в реку, вытащил прохожий
14:40, 09.06.2019
МЧС предупреждает о грозе и граде в Татарстане 10 июня
13:27, 09.06.2019
В Казани горит трава на острове возле Дворца водных видов спорта
11:25, 09.06.2019
10 июня больше полусотни казанских домов останутся без воды
10:48, 09.06.2019
Опубликованы первые итоги ЕГЭ-2019
10:43, 09.06.2019
В Казани «Лада» врезалась в здание Пенсионного фонда
18:05, 08.06.2019
Казанец просит возбудить дело в отношении стрелявшего в него полицейского
17:31, 08.06.2019
В Казани на улице Баумана начали менять брусчатку
16:14, 08.06.2019
В Казани на два дня закрыли движение по улице Волкова
15:48, 08.06.2019
В Казани конфликт между работодателями и сотрудниками закончился стрельбой
14:19, 08.06.2019
В Казани организатора финансовой пирамиды приговорили к 7 годам колонии
13:24, 08.06.2019
СМИ: глава минсельхоза РТ покидает свой пост
12:21, 08.06.2019
Под Казанью перевернулась лодка с людьми, один человек погиб
11:12, 08.06.2019
В Санкт-Петербурге гоночный грузовик «Камаз-мастер» протаранил легковушку
10:49, 08.06.2019
Минниханов о Бердыеве: «Какая-то связь с «Рубином» должна быть сохранена»
09:54, 08.06.2019
В «Клинике Нуриевых» прокомментировали гибель пациентки из Набережных Челнов
09:14, 08.06.2019
Очевидцы: в Казани на Ноксинском спуске загорелась новостройка
08:51, 08.06.2019
Прокуратура запросила 50 лет колонии для обвиняемых в убийстве студента из Чада
08:21, 08.06.2019
Тест: ответьте на простые вопросы и узнайте, насколько вы сообразительны
06:19, 08.06.2019
Сегодня в Казани воздух прогреется до +24 градусов
19:14, 07.06.2019
Казань сегодня: пожар на Приволжском и строительство МСЗ
17:33, 07.06.2019
ТНТ выбрал «Семью года» в Казани
17:04, 07.06.2019
500 секунд ProKazan.ru: с группой «Нервы»
16:59, 07.06.2019
Навальный сделал экс-чиновника из РТ одним из героев «квартирного» репортажа
16:18, 07.06.2019
В Казани будут судить мужчину за насилие над внучкой покойной жены
15:40, 07.06.2019
Что делают дети в Интернете: поиски порно, общение с незнакомцами и кибербуллинг
15:31, 07.06.2019
В Казани в клинике Нуриевых скончалась челнинка
15:29, 07.06.2019
Мэрия: оплачивать проезд картами и телефонами точно можно будет с 1 июля
14:57, 07.06.2019
В Казани временно изменят маршрут автобуса №46
14:52, 07.06.2019
В Татарстане женщина до смерти избила бывшего любовника
14:46, 07.06.2019
Пожнадзор о Приволжском рынке: «Комплекс новый, проверять его мы не имели права»
14:42, 07.06.2019
ВТБ и компания MR Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
12:25, 07.06.2019
В Челнах в лифте избили и ограбили девушку
10:59, 07.06.2019
В Челнах женщина у себя в огороде обнаружила останки человека
09:31, 07.06.2019
В Набережных Челнах «заказали» предпринимателя, чтобы завладеть его бизнесом
15:54, 06.06.2019
В Татарстане мужчина перебил соседям окна гвоздодером, устав от шумных вечеринок
10:57, 06.06.2019
В Татарстане осудили бизнесмена за незаконный вывод 62 млн рублей в Китай
10:27, 06.06.2019
В Челнах прокомментировали ситуацию с дракой за бесплатный плов
15:55, 05.06.2019
Житель Америки переехал в Камское Устье, вдохновившись природой
14:30, 05.06.2019
В Челнах на Ураза-байрам люди устроили драку за бесплатную еду
12:34, 05.06.2019
В Татарстане задержали мужчину за совращение двух школьниц в лесопосадке
архив ProKazan.ru

В Казани загорелся пороховой завод

Cегодня, 17:19 1023 5 Автор: prokazan.ru

В Казани на территории Порохового завода загорелась кровля четырехэтажного производственного здания, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. 

- Из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле четырехэтажного производственного здания, - сообщили в МЧС, уточнив, что угрозы распространения огня на другие здания нет, равно как и угрозы пороховым и взрывчатым веществам. 

Ранее сообщалось, что  оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%. Об этом говорилось в докладе приволжского управления Ростехнадзора. Согласно официальным данным, более 80% сосудов, которые используются на Пороховом заводе, уже давно отработали расчетный срок эксплуатации. Также на предприятии есть насосное оборудование, которое эксплуатируется на площадке по производству взрывчатых материалов и изделий. Данное оборудование изношено на 60%.

После стало известно, что производство на пороховом заводе в Казани поэтапно свернут без переноса его мощностей в Удмуртию или другой регион.

подписывайся на наши соц.сети

комментарии

Горожанин
1
10 июня 2019
17:16
Когда нибудь ...Зачем тянут с переездом ? А ,ну да ,денег же нет . Они все у "олигархов " .
Горожанин
0
10 июня 2019
17:29
Всерос сийский центр изучения обществен ного мнения (на 100% прина длежит государству) изменил методику проведения соц опроса о доверии политикам после того, как рейтинг президента России Владимира Путина упал до истор ического мини мума.

Раньше соци ологи задавали росси янам откры тый вопрос « Кому из политиков вы доверяете ? » Теперь добавили закрытый вопрос « Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину ? » При ответе на него доверие главе госу дарства выразили 72,3% рес пондентов.

По старой методике уровень доверия к Путину составляет 30,5%.

:-D иезуитский ход ))

По старой методике уровень доверия к Путину составляет 30,5%.
Горожанин
0
10 июня 2019
17:43
Шо, опять?
Горожанин
0
10 июня 2019
17:46
Вопрос должен звучать так: вы доверяете Путину сильно, очень сильно или нестерпимо сильно?
В ответ на комментарий пользователя
Всерос сийский центр изучения обществен ного мнения (на 100% прина длежит государству) изменил методику проведения соц опроса о доверии политикам после того, как рейтинг президента России Владимира Путина упал до истор ического мини мума.

Раньше соци ологи задавали росси янам откры тый вопрос « Кому из политиков вы доверяете ? » Теперь добавили закрытый вопрос « Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину ? » При ответе на него доверие главе госу дарства выразили 72,3% рес пондентов.

По старой методике уровень доверия к Путину составляет 30,5%.

:-D иезуитский ход ))

По старой методике уровень доверия к Путину составляет 30,5%.
Развернуть
Горожанин
0
10 июня 2019
19:06
Давнымдавно обещали,что пороховой завод уберут из Казани.Обещпть не сделать.Слуги народа перестаньте обещать то,что и не думали выполять

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:20, сегодня
Жителей России ждет короткая рабочая неделя
09:49, сегодня
В соседней республике мужчина расстрелял людей в машине, погиб один человек
09:14, 05.06.2019
Более 13000 человек рассказали, почему они #наYota
09:00, 04.06.2019
Дети Казани - о будущем родного города
17:50, 09.06.2019
В Москве дознаватель полиции покончил с собой на работе, обвинив руководство
12:57, 09.06.2019
В столкновении двух туристических автобусов в Сочи пострадали 26 человек
16:36, 08.06.2019
В Москве убили мастера спорта по борьбе, который заступился за беременную
15:06, 08.06.2019
Под Екатеринбургом сгорела колония
17:29, 07.06.2019
В России молодой человек зарубил четырех человек
16:54, 07.06.2019
В России хотят отключать горячую воду один раз в два года
14:04, 07.06.2019
Малахов объявил награду в 1 млн рублей за информацию о женщине, укравшей 23 млн
10:31, 07.06.2019
Маргариту Симоньян экстренно госпитализировали
15:12, 06.06.2019
В России с 2020 года увеличат материнский капитал
14:20, 06.06.2019
В России могут ввести пособие на детей до 18 лет
12:47, 06.06.2019
В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного
11:51, 06.06.2019
В России полицейские помогли коллеге спрятать тело задушенной им женщины
09:50, 06.06.2019
В России появится еще одна льготная ипотека
09:28, 06.06.2019
Экс-участник группы «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасова
17:39, 05.06.2019
В России в квартире вице-мэра нашли бордель: чиновник ушел в отставку
15:14, 05.06.2019
В России выросли тарифы на мобильную связь
13:17, 05.06.2019
Продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию
12:07, 05.06.2019
По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
10:24, 05.06.2019
В России полицейский убил коллегу из ревности, а потом и жену
09:21, 05.06.2019
В России хотят ввести новый вид алиментов
16:56, 04.06.2019
Коммунисты требуют запретить игру «Секс со Сталиным», появившуюся в Steam
13:30, 04.06.2019
Задержаны подозреваемые по делу об убийстве спецназовца в массовой драке
14:38, 03.06.2019
В России 14-летний мальчик умер во время физзарядки в детском лагере
09:39, 03.06.2019
Бывшего спецназовца зарезали, когда он пытался разнять драку
16:13, 31.05.2019
В России должник спрятался от приставов в могиле
12:15, 31.05.2019
В Роструде напомнили о возможности сокращения рабочего дня в жару
10:52, 31.05.2019
В Улан-Удэ батут унесло ветром, пострадали дети
10:15, 31.05.2019
В России сократят новогодние каникулы
16:37, 30.05.2019
Президент России рассказал, как стать властелином мира
15:04, 30.05.2019
В соседней республике отец убил семилетнюю дочь, ударив ее головой о ванну
10:03, 30.05.2019
В России резко подорожали билеты на плацкарт
16:12, 29.05.2019
В соседней республике школьница умерла во время ЕГЭ
09:43, 29.05.2019
В России из-за халатности врачей умер 9-месячный ребенок
17:07, 28.05.2019
Житель Москвы сломал позвоночник 10-летнему ребенку за мат
13:36, 28.05.2019
В России школьник ударил топором девочку и пытался поджечь школу
11:17, 28.05.2019
В соседней республике сотрудница банка украла из кассы 23 млн рублей и исчезла
10:18, 28.05.2019
В России начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования
15:46, 27.05.2019
В России пастух пытался приготовить себе еду и сжег 600 га леса
11:52, 27.05.2019
В РФ дворняги растерзали двухлетнего ребенка и утащили в канализационную трубу
10:22, 27.05.2019
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
09:48, 27.05.2019
В России у чиновников появится новые надбавки к зарплате
12:36, 25.05.2019
Жителям России разрешили безвизовый въезд еще в одну страну
10:54, 24.05.2019
В соседней республике школьник напал на депутата на последнем звонке
09:39, 24.05.2019
В России школьники устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на последнем звонке
17:29, 23.05.2019
СМИ: экс-министра здравоохранения Пензенской области подозревают в изнасиловании
10:01, 23.05.2019
В России хотят штрафовать за отказ обслуживать инвалидов и пожилых
14:01, 22.05.2019
Главный онколог России назвал продукты, которые вызывают рак
10:16, 22.05.2019
В России второклассник принес крысиный яд в школу и отравил 13 детей
16:59, 21.05.2019
В Башкирии осудили врача за изнасилование 16-летней пациентки
16:17, 21.05.2019
Независимые АЗС предупредили о новом скачке цен на бензин
11:41, 21.05.2019
В России мать проломила череп младенцу, разозлившись на его плач
16:06, 20.05.2019
В России женщина привязала сына к столбу за прогулы в школе
09:43, 20.05.2019
В Башкирии чиновница покончила с собой после разговора с начальником
18:28, 19.05.2019
В Москве полумарафонец умер после финиша
12:42, 19.05.2019
Минпросвещения РФ готовит новые нормы безопасности в школах
09:40, 19.05.2019
Сергей Лазарев стал третьим на «Евровидении»
16:27, 17.05.2019
Отпущен последний подозреваемый в изнасиловании уфимской дознавательницы
15:22, 17.05.2019
У Олега Газманова обнаружили опухоль в горле