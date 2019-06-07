В Казани загорелся пороховой завод

В Казани на территории Порохового завода загорелась кровля четырехэтажного производственного здания, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

- Из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле четырехэтажного производственного здания, - сообщили в МЧС, уточнив, что угрозы распространения огня на другие здания нет, равно как и угрозы пороховым и взрывчатым веществам.

Ранее сообщалось, что оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%. Об этом говорилось в докладе приволжского управления Ростехнадзора. Согласно официальным данным, более 80% сосудов, которые используются на Пороховом заводе, уже давно отработали расчетный срок эксплуатации. Также на предприятии есть насосное оборудование, которое эксплуатируется на площадке по производству взрывчатых материалов и изделий. Данное оборудование изношено на 60%.

После стало известно, что производство на пороховом заводе в Казани поэтапно свернут без переноса его мощностей в Удмуртию или другой регион.