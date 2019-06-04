Казанцы недовольны: плату за проезд картами запустили не во всех автобусах

Казанцы возмутились тем, что проезд при помощи смартфонов и банковских карт запустили не во всех автобусах, об этом, в частности, сообщил народный корреспондент портала Раиль.

Напомним, в конце мая в мэрии сообщили, что "с 1 июня во всех автобусах, работающих на городских маршрутах, в режиме опытной эксплуатации проезд можно будет оплатить и банковской картой любой платежной системы. Режим опытной эксплуатации продлится один месяц, в течение которого будет происходить отладка взаимодействия систем и всех причастных структур".

- Зная о появлении такой возможности, я попытался оплатить проезд телефоном 1 и 4 июня в автобусах маршрутов №29 и 71, но сделать мне этого не удалось. В первом случае кондуктор мне сказала, что они просто пока не используют валидаторы, поэтому мне пришлось платить наличными. Во втором случае валидатора у кондуктора также не было, пришлось пересылать ему деньги на телефон, а он мне выдал билет, - рассказал казанец.

Портал ProKazan.ru обратился с официальным запросом в пресс-службу мэрии Казани.