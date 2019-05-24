В Казани с начала лета проезд в автобусах разрешат оплачивать телефоном

В Казани с 1 июня за проезд в автобусах можно будет расплатиться банковской картой и телефоном с функцией PayPass, сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

- С 1 июня во всех автобусах, работающих на городских маршрутах, в режиме опытной эксплуатации проезд можно будет оплатить и банковской картой любой платежной системы. Режим опытной эксплуатации продлится один месяц, в течение которого будет происходить отладка взаимодействия систем и всех причастных структур, — сообщил чиновник.

Стоимость проезда останется прежней - 27 рублей.

Деньги с баланса будут списываться, как только телефон окажется на расстоянии нескольких сантиметров от специального устройства.

Напомним, о возможности внедрения такой оплаты говорят уже несколько лет, в прошлом году она появилась в трамваях, троллейбусах и метро Казани. Общее количество пассажиров, оплачивающих проезд таким образом, составляет около 10% от общего количества.