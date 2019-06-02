В МВД РТ прокомментировали стрельбу полицейского по компании парней под Казанью

В МВД Татарстана ответили на сообщения в соцсетях, что в Лаишевском районе сотрудник отдела полиции "Столбище" обстрелял парня из-за конфликта с девушкой. Инцидент случился 2 июня в 2 часа ночи.

- 2 июня в дежурную часть ОМВД России по Лаишевскому району поступило сообщение о госпитализации из села Атабаево с травматическими ранениями жителя Казани 1992 года рождения. В настоящее время в МВД проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщили ProKazan.ru в пресс-службе ведомства.

Между полицейским и незнакомыми ему парнями произошел конфликт, они матерились и бросали камни в его автомобиль. Пытаясь защититься от компании, полицейский сделал несколько выстрелов.

Отмечается, что полицейский был трезв, при этом он не находился при исполнении служебных обязанностей.