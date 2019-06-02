Правозащитник: под Казанью полицейский выстрелил в парня из-за девушки

Казанский правозащитник и глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что в Лаишевском районе сотрудник отдела полиции "Столбище" обстрелял парня из-за конфликта с девушкой. Об этом правозащитник сообщил сегодня.

Инцидент якобы случился 2 июня в 2 часа ночи в ходе конфликта из-за девушки с тремя парнями выстрелил в одного из них, в результате попав в голень и руку. Затем якобы полицейский сел в BMW X5 и уехал, при том он якобы был пьян.

В пресс-службе МВД по РТ ProKazan.ru сообщили, что по данному инциденту вскоре будет официальный комментарий.