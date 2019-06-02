Скандальный автоблогер объяснил появление фото с разбитой BMW X5 в Казани

Блогер Эрик Давидович объяснил свое фото за рулем BMW X5, разгромившей накануне центр Казани, по его словам, он выложил фото в рамках пропаганды безопасности дорожного движения. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

- Особых мозгов не нужно, чтобы найти мой Instagram. Можно зайти в "сториз", почитать предыдущие посты: из этого становится понятно, что человек находился в Санкт-Петербурге. Я всегда пишу:"Пожалуйста, пристёгивайтесь, будьте аккуратны". Это в чистом виде пропаганда безопасности движения, - сообщил блогер.

Он уточнил, что владельцы авто живут в Казани, однако конкретных их имен он не знает, знает лишь, что "это не бедные люди". Фото с авто они делали в рамках тест-драйва.

- Нашли фотографию, где эта машина стояла рядом с той машиной, которую я тестировал, - уточнил блогер.

Напомним, рано утром в воскресенье 2 июня в центре Казани BMW протаранил металлические ограждения, установленные на тротуаре, а также снес столбы. Позже появилась информация, что водитель BMW пообещал сам прийти в ГИБДД.