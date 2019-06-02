Скандальный автоблогер объяснил появление фото с разбитой BMW X5 в Казани

Блогер Эрик Давидович объяснил свое фото за рулем BMW X5, разгромившей накануне центр Казани, по его словам, он выложил фото в рамках пропаганды безопасности дорожного движения. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
- Особых мозгов не нужно, чтобы найти мой Instagram. Можно зайти в "сториз", почитать предыдущие посты: из этого становится понятно, что человек находился в Санкт-Петербурге. Я всегда пишу:"Пожалуйста, пристёгивайтесь, будьте аккуратны". Это в чистом виде пропаганда безопасности движения, - сообщил блогер.
Он уточнил, что владельцы авто живут в Казани, однако конкретных их имен он не знает, знает лишь, что "это не бедные люди". Фото с авто они делали в рамках тест-драйва.
- Нашли фотографию, где эта машина стояла рядом с той машиной, которую я тестировал, - уточнил блогер.
Всё утро вы звоните и пишите мне, Эрик Давидович а это вы были за рулём BMW X5M в Казани(дтп) Ну сколько же вас? Тех, кому не хватает примитивных знаний зайти ко мне в инстаграм и понять, что я был в это время в Санкт-Петербурге! Вот так Вы и делаете новости. Думаю всем, кто хочет знать что была за авария и кто был в Автомобиле нужно обратиться в ГИБДД! уверен что там уже все знают кто где и с кем был. Уровень некоторых Корреспондентов и Журналистов просто днище.
Напомним, рано утром в воскресенье 2 июня в центре Казани BMW протаранил металлические ограждения, установленные на тротуаре, а также снес столбы. Позже появилась информация, что водитель BMW пообещал сам прийти в ГИБДД.
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