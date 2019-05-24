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В Казани резко выросла стоимость загородных домов

Cегодня, 11:51 249 2 Автор: prokazan.ru

Казань стала лидером по росту цен на загородные дома, сообщается в исследовании портала Domofond.ru.

В первом квартале года загородные дома подорожали во всех городах-миллионниках, в Казани цены выросли на 5,9% — с 33,57 тыс. до 35,55 тыс. рублей за квадратный метр. Больше всего подорожали дома площадью 150−250 кв. м (+7,6%) и более 250 кв. м (+6,8%). Небольшие дома подорожали более умеренно: от 75 до 150 кв. м на 4,1%, меньше 75 кв. м — на 5%.

Напомним, ранее ProKazan.ru выяснял, какую квартиру можно купить от 580 тысяч рублей. Малогабаритные квартиры – одна из популярных тенденций на российском рынке вторичной недвижимости. Казань – не исключение. На «Авито Недвижимость», например, продают больше сотни компактных квартир площадью не более 15 квадратных метров. При этом стоимость такого жилья варьируется примерно от 580 тысяч до полутора миллионов. 

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комментарии

1
0
27 мая 2019
12:05
Мы еле продали его. пробки. бесконечные пробки. соседний дом стали сдавать под пьянки. постоянные пожарные из за этого. еле как продали...
Горожанин
0
27 мая 2019
12:27
Кому нравится пилить по часу полтора на работу, ждать скорой по часу и мучатся со школой - вэлком.

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