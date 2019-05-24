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В Казани скончалась беременная лосиха. За нее переживали несколько дней

Cегодня, 09:42 400 1 Автор: prokazan.ru

В Казани скончалась беременная лосиха, пострадавшая в ДТП, за ее судьбой несколько дней следили неравнодушные горожане. Об этом сообщает "Казанский репортер".

Напомним, лосиха последние дни со сломанной ногой лежала в Березовой роще. Волонтеры попытались сделать операцию, животное вывезли из части леса, а после удалось найти хирурга. К сожалению, спасти животное было невозможно.

- Внутренние травмы оказались несовместимы с жизнью. Врачи даже вздохнули с облегчением. Они когда ее осмотрели - понимали, что все будет сложно, - рассказали волонтеры.

Напомним, лосиха была беременна, однако малыш погиб еще в день ДТП – шесть дней назад, в результате у лосихи начал развиваться сепсис.

Сейчас волонтеры призывают установить дорожный знак в месте миграции лосей в Дербышках. 

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комментарии

Горожанин
0
27 мая 2019
10:38
А когда она успела беременной стать? Не обошлось без Аги, думаю

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