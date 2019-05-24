В Казани скончалась беременная лосиха. За нее переживали несколько дней

В Казани скончалась беременная лосиха, пострадавшая в ДТП, за ее судьбой несколько дней следили неравнодушные горожане. Об этом сообщает "Казанский репортер".

Напомним, лосиха последние дни со сломанной ногой лежала в Березовой роще. Волонтеры попытались сделать операцию, животное вывезли из части леса, а после удалось найти хирурга. К сожалению, спасти животное было невозможно.

- Внутренние травмы оказались несовместимы с жизнью. Врачи даже вздохнули с облегчением. Они когда ее осмотрели - понимали, что все будет сложно, - рассказали волонтеры.

Напомним, лосиха была беременна, однако малыш погиб еще в день ДТП – шесть дней назад, в результате у лосихи начал развиваться сепсис.

Сейчас волонтеры призывают установить дорожный знак в месте миграции лосей в Дербышках.