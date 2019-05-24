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Под Казанью в ДТП пострадал лосенок. Животное несколько дней лежит в лесу

Cегодня, 16:55 198 6 Автор: prokazan.ru

Под Казанью в ДТП пострадал лосенок. Животное уже несколько дней лежит в Березовой роще со сломанной ногой. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- У него просто сломана нога. По словам участников группы, по ее спасению все имеющие возможность помочь отказали! Зоопарк, ипподром (предложил якобы усыпить насмерть), ветеринарная академия. Частные клиники не берутся, так она большая, с лошадку. Люди! Ну, почему так-то!, - говорится в тексте сообщения (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред).

Как пишет «Казанский репортер», на пост в соцсетях уже отреагировала администрация Советского района Казани. Они приехали в Березовую рощу, чтобы забрать животное.

- Врачи на месте осмотрят лося и сделают вывод, возможно или невозможно помочь. Они говорят, что они не усыпляют животных, не убивают, не оперируют, а просто выносят свой вердикт. А дальше будет работать лесничество, - говорится в сообщении. 

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комментарии

Горожанин
1
25 мая 2019
17:17
Беззащитные всегда в проигрыше.
Горожанин
0
25 мая 2019
17:46
Потому что этими вопросами цирк занимается.
Горожанин
0
25 мая 2019
17:54
В дюсолей не звонили?
Горожанин
0
25 мая 2019
18:08
Что ,гипс никто наложить на может ,что ле?
Горожанин
1
25 мая 2019
18:14
А должен лежать в морозилке и на гриле )))))))))
Горожанин
0
25 мая 2019
18:15
Зоофилам некогда, они паршивое шавло спасают. О_О

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