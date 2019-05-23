В Казани депутаты побывали в собачьем приюте, где убивают больных животных

В Казани депутаты городской Думы накануне проверили, как содержатся собаки во временном приюте для бездомных животных на базе "ВетДома", сообщается на официальном портале мэрии города.

- В 2017 году организация отловила с улиц Казани 8 тысяч 126 собак, в 2018 – 10 тысяч 417, – рассказала директор "ВетДом" Алия Гараева. – После отлова собак доставляют в пункт временного содержания, где в течение 10 дней их осматривают ветеринары. Если животное полностью здоровое, то его стерилизуют и выпускают на улицу. Если нет, то собака отправляется на эвтаназию. На лечение средств не предусмотрено.

Всего на территории пункта временного содержания расположено 20 вольеров и площадка для выгула собак.

При этом с начала будущего года в силу вступят изменения в закон, согласно которым, выпускать собак после стерилизации обратно на улицу или усыплять будет запрещено. Таким образом, будут внесены изменения и в деятельность казанского приюта для животных.