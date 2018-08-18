В Татарстане усыпят почти 800 собак

В Альметьевском районе планируют поймать и усыпить 720 бродячих собак. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Так, согласно документации, на борьбу с бродячими животными выделят 484,3 тыс рублей.

- Необходимо будет произвести отлов, умерщвление и утилизацию агрессивных бездомных животных, - говорится в техзадании.

При этом отмечается, что умерщвление должно производиться гуманным способом.

- Должны выбираться наименее травматические методы введения препаратов. Выбранный метод умерщвления должен начинаться с глубокой полной анестезии, после которой наступает смерть, - говорится в сообщении.

Усыплять собак запрещено на виду у других животных. Отлов собак должен быть произведен до 31 декабря текущего года.