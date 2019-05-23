Больной раком жительнице Казани, искавшей семью для сына, сделали новую операцию

Больная раком жительница Казани Айгуль Фазыйлова, которая искала семья для сына, рассказала о сделанной ей операции в хосписе, е стало немного получше.

- Долго не писала новости, так как очень плохо себя чувствовала и не хотела ни с кем общаться. Но, я надеюсь это простительно. На данный момент, состояние немного улучшилось. Эти три дня были сложными, - рассказала жительница Казани.

Ранее после возвращения из Сочи у нее возникли проблемы с ногой, куда она сама ставила себе уколы.

- Все эти дни ставят дренаж полости, чтобы организовать постоянный выход гноя. Колют антибиотики, снотворное и обезболивающее, постоянно спать хочется, - сообщила Айгуль Фазыйлова.

Ранее сообщалось, что ее состояние ухудшилось, у нее выросли метастазы.

Напомним, в январе Айгуль стала героиней "Прямого эфира" на федеральном канале. Она на всю страну рассказала, что ищет приемную семью для своего сына.