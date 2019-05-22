В Казани пройдут слушания по строительству второй ветки метро

В Казани пройдут общественные слушания по вопросу строительства первого участка второй линии метро, сообщается в документах мэрии.

Слушания по проекту планировки и межевания территории объекта «"Первый участок второй линии метрополитена города Казани от станции метро "Улица Ю.Фучика" до станции метро "Улица Академика Сахарова"» должны будут пройти с с 23 мая по 27 июня.

Информация по общественному обсуждению будет размещена на портале "Общественные обсуждения". 27 июня в сборнике электронных документов будут опубликованы результаты общественных обсуждений.

Длина первого участка второй линии метрополитена составит 5 743 метров. Участок включает в себя строительство трех перегонных тоннелей, четырех станций, а также притоннельных сооружений.

Ранее сообщалось, что одновременно сдадут четыре станции второй ветки метро. Станция "Сахарова" расположится вдоль проспекта Альберта Камалеева перед поворотом в сторону Казанского ипподрома, ее длина составит около 500 метров. Вторая линия протянется на 20 км (на 3 км длиннее первой ветки) и будет состоять из 12 станций. Строить их будут поэтапно. Первая очередь - это строительство четырех станций: "Фучика", "100-летия ТАССР", "10 микрорайон" и "Сахарова".