Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев рассказала о том, как ему делали предложение возглавить сборную России.

- Сборная России? Никак не смотрю, - ответил Бердыев на вопрос журналиста о том, как он смотрит на работу в сборной России. - Уже говорил что предложение было. Я согласился. Выбрали Стаса Черчесова, и он хорошо справляется. Для всех тренеров работа в сборной - это честь.

Отметим, матч с "Анжи" накануне закончился со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что Бердыев может покинуть клуб по окончанию сезона. При этом он заявил, что согласен на существенное понижение своей зарплаты.