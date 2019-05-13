Бердыев рассказал, когда сообщит о своем будущем в «Рубине»

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев заявил, что расскажет о своем будущем в клубе после матча с "Краснодаром" 26 мая, сообщается на официальном сайте.

- Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы [тренерский штаб], в том числе под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось - вы знаете. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки, и у нас еще год контракта с клубом. Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обреминителен, - сказал Бердыев.

Он уточнил, что сейчас ситуация в клубе оставляет желать лучшего, "поэтому о своем решении мы объявим после матча с "Краснодаром".

Ранее сообщалось, что Бердыев покинет свой пост по окончании текущего сезона, после поражения от «Локомотива» «Рубин» с 35-ю очками остался на 10-м месте в таблице РПЛ. У ближайшего преследователя — «Урала» — 34 очка. У идущего впереди «Ахмата» — 36 очков.