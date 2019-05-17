Доход прокурора Татарстана вырос на 1 млн рублей

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в прошлом году заработал 3,6 млн рублей, что почти на 1 млн рублей больше, чем в 2017 году.

Прокурор владеет земельным участком площадью 610 кв. м и домом площадью 132 кв. м., а также Nissan X-Trail. Прокурор избавился от мотоцикла BMW F 650 GS, мотолодки «Казанка 5М7» и автоприцепа для перевозки грузов МЭСА, но приобрел моторное судно Silver HAWK DC-520.

Доход жены прокурора составил 2,9 млн рублей, у нее в собственности Lexus GX 460 и квартира площадью 169,9 кв. м.

Ранее сообщалось, что супруга мэра Казани Ильсура Метшина Гульнара в 2018 году заработала 59 миллионов рублей, сам мэр задекларировал доход в 5,3 миллиона рублей.