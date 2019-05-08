Жена Ильсура Метшина заработала в 11 раз больше мужа в 2018 году

Супруга мэра Казани Ильсура Метшина Гульнара в 2018 году заработала 59 миллионов рублей, сам мэр задекларировал доход в 5,3 миллиона рублей. Об этом говорится в декларации о доходах.

В собственности у Метшиных — три земельных участка, один из которых площадью 23 583 кв. м, жилой дом на 174,1 кв. м, квартира на 272,7 кв. м, гараж, а также дом в долевой собственности на 558,5 кв. м, автопарк представлен автомобилями ГАЗ 24, М21, ГАЗ 69 и "Фольксваген".

В списке имущества мэра за 2018 год появился участок площадью 16 004 кв. м, в декларации за 2017 год он не фигурировал.

Напомним, ранее стало известно, что супруга президента РТ Рустама Минниханова по итогам 2018 года заработала в 18,1 раза больше, чем сам глава республики — 154 млн рублей против 8 млн рублей.