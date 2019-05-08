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Жена Ильсура Метшина заработала в 11 раз больше мужа в 2018 году

Bчера, 12:50 2455 73 Автор: prokazan.ru
Ее доход составил 59 миллионов рублей

Супруга мэра Казани Ильсура Метшина Гульнара в 2018 году заработала 59 миллионов рублей, сам мэр задекларировал доход в 5,3 миллиона рублей. Об этом говорится в декларации о доходах.

В собственности у Метшиных — три земельных участка, один из которых площадью 23 583 кв. м, жилой дом на 174,1 кв. м, квартира на 272,7 кв. м, гараж, а также дом в долевой собственности на 558,5 кв. м, автопарк представлен автомобилями ГАЗ 24, М21, ГАЗ 69 и "Фольксваген".

В списке имущества мэра за 2018 год появился участок площадью 16 004 кв. м, в декларации за 2017 год он не фигурировал.

Напомним, ранее стало известно, что супруга президента РТ Рустама Минниханова по итогам 2018 года заработала в 18,1 раза больше, чем сам глава республики — 154 млн рублей против 8 млн рублей.

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комментарии

Горожанин
1
08 мая 2019
13:05
Проказа ничего, как всегда хорошего, написать не может.
Горожанин
1
08 мая 2019
13:07
А старые пенсионеры ,за свой многолетний труд ,стоят с бомжами за похлёбкой и куском хлеба . Но вовремя платят за ЖКХ и радуются , что нет войны
Горожанин
2
08 мая 2019
13:08
эх вы наши бедные мэры и президенты
Горожанин
2
08 мая 2019
13:12
Им весело и смешно над нищебродами , народом , пенсионерам и прочими работягами
Горожанин
1
08 мая 2019
13:14
Не лопнуть от бабла ?
Горожанин
1
08 мая 2019
13:16
А где миллиарды детей ?.
ол
1
08 мая 2019
13:24
хорошая парочка.так и хочется приятное написать. да времени нет.надо пахать что бы они необеднели
Горожанин
14
08 мая 2019
13:30
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
10
08 мая 2019
13:31
Так и ничего плохого в этом тоже нет.
В ответ на комментарий пользователя
Проказа ничего, как всегда хорошего, написать не может.
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Мусин
1
08 мая 2019
13:40
6 лямов в месяц, это каждый месяц дом не х-ый покупать
Мусин
0
08 мая 2019
13:42
Они меня подставили
Горожанин
2
08 мая 2019
13:53
Ильсурка - содержанец.
Горожанин
0
08 мая 2019
13:59
В чем же?
В ответ на комментарий пользователя
Они меня подставили
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Горожанин
1
08 мая 2019
14:04
Это чего у них в руках, сухарики или семки?
Горожанин
1
08 мая 2019
14:15
УДАЩЛИВАЯ!
Мусин
12
08 мая 2019
14:16
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
11
08 мая 2019
14:23
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
08 мая 2019
14:24
вроде флаер какой-то, но по фотке не рассмотреть)
В ответ на комментарий пользователя
Это чего у них в руках, сухарики или семки?
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Горожанин
0
08 мая 2019
14:40
Не настоящая реальность
Ветеран НКВД
0
08 мая 2019
14:49
У всех вождей жены получают во много раз больше мужей.Может их поставить нами рулить,может и мы так же хорошо заживем как они.
Горожанин
0
08 мая 2019
14:54
Цифрами оперируют,но чет давно уже ничему на этом ресурсе не верю.
В ответ на комментарий пользователя
Проказа ничего, как всегда хорошего, написать не может.
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Горожанин
1
08 мая 2019
14:55
Сын за отца не в ответе, еще при Сталине же решили)
В ответ на комментарий пользователя
А где миллиарды детей ?.
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Ветеран НКВД
0
08 мая 2019
15:01
У жены мэра кстати Порше Панамера!
Ага
0
08 мая 2019
15:04
Точняк. Из семьи, которая сколотила состояние у станка или в забое.
В ответ на комментарий пользователя
Ничего удивительного в этом нет, она и раньше получала больше него, не из бедной семьи.
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Горожанин
0
08 мая 2019
15:08
А почему в декларации не указан гигантский дворец в районе Архиерейских дач?
Горожанин
0
08 мая 2019
15:19
платные парковки Казани - золотое дно.
Горожанин
0
08 мая 2019
15:31
Хабыздозли!
Стас
0
08 мая 2019
15:35
Зачем тогда мэром работать?!
Горожанин
0
08 мая 2019
16:07
Гнать в шею этого бездельника неудачника! Жену в мэры!
Горожанин
0
08 мая 2019
16:10
А чем она занимается?
Я
0
08 мая 2019
16:11
Традиционно
Горожанин
1
08 мая 2019
16:26
у Колесовой 600 млн в год. Вот это я понимаю.
Горожанин
0
08 мая 2019
16:27
Очень сомневаюсь, что это является личным источником финансирования данной семьи.
В ответ на комментарий пользователя
платные парковки Казани - золотое дно.
Развернуть
Алладдин из лампы
2
08 мая 2019
16:28
Она строит 28 этажный развлекательный комплекс вместо Комбината хдоровья.
Горожанин
0
08 мая 2019
16:35
Это жена Минниха строит, увеличивает свой "Лучано".
В ответ на комментарий пользователя
Она строит 28 этажный развлекательный комплекс вместо Комбината хдоровья.
Развернуть
Горожанин
0
08 мая 2019
17:00
Еще бы, с учетом того, что деньги с них идут на новые парковки и дорожное развитие.
В ответ на комментарий пользователя
Очень сомневаюсь, что это является личным источником финансирования данной семьи.
Развернуть
Горожанин
0
08 мая 2019
17:17
Зачем ей большое лучано?
В ответ на комментарий пользователя
Это жена Минниха строит, увеличивает свой "Лучано".
Развернуть
Горожанин
0
08 мая 2019
17:22
Потому что размер всегда имеет значение))
В ответ на комментарий пользователя
Зачем ей большое лучано?
Развернуть
Горожанин
0
08 мая 2019
17:47
она не имеет к нему отношения. тут повыше копать.
В ответ на комментарий пользователя
Она строит 28 этажный развлекательный комплекс вместо Комбината хдоровья.
Развернуть
Горожанин
0
08 мая 2019
18:10
Хочу также зарабатывать научите зачем занимаетесь показухой это не чисто заработанные побойтесь бога раздайте деткам сироткам
Горожанин
0
08 мая 2019
18:17
Грязные деньги счастье не приносят вы не можете спокойно передвигатья не можете живете под камерами когда успеваете и зарабатывать миллионы и обрабатывать гектары
Горожанин
0
08 мая 2019
18:34
Совсем бедные....ай,ай,ай.
Путин
0
08 мая 2019
18:38
Капец жена стремная. И старая
Гость
0
08 мая 2019
18:51
Если она такая деловая пусть рулит городом а ильсур варит каши.
Горожанин
0
08 мая 2019
19:03
А как они зарабатывают? Писали же, что у мера зарплата что-то там 40 тысяч, а это 480 тысяч только в год, откуда еще почти 5 лямов взялось?
Горожанин
0
08 мая 2019
19:06
Это если в ночную смену на другой работе по 400 тыс зарабатывать, то на первой дневной только спать силы останутся.
Горожанин
0
08 мая 2019
19:12
А супруга как зарабатывает? Мало декларации дохода, источник его происхождение какой? Может нобелевскую премию дали, а никто не и знает?
Горожанин
0
08 мая 2019
19:18
Завербовали ;-|
Горожанин
0
08 мая 2019
19:21
Он кажись даже хадж, совершал. То есть одобрен на уровне тех, кого никто не видел.
В ответ на комментарий пользователя
Им весело и смешно над нищебродами , народом , пенсионерам и прочими работягами
Развернуть
Горожанин
8
08 мая 2019
19:36
раз чиновник, так улыбаться нельзя с женой? Как вы любите самобичиванием то заниматься...
В ответ на комментарий пользователя
Им весело и смешно над нищебродами , народом , пенсионерам и прочими работягами
Развернуть
Горожанин
4
08 мая 2019
19:38
насколько помню, она по умолчанию из богатой семьи. А так бизнесом занимается.
В ответ на комментарий пользователя
А супруга как зарабатывает? Мало декларации дохода, источник его происхождение какой? Может нобелевскую премию дали, а никто не и знает?
Развернуть
Горожанин
0
08 мая 2019
19:44
Это я тоже слышала. А каким именно бизнесом, где такие люди устраиваются?
В ответ на комментарий пользователя
насколько помню, она по умолчанию из богатой семьи. А так бизнесом занимается.
Развернуть
Горожанин
1
08 мая 2019
19:59
Талантливые жены.
Горожанин
2
08 мая 2019
20:08
А причем тут жена-бизнесмен и должность мэра? Это не означает, что она соображает в политике...
В ответ на комментарий пользователя
Если она такая деловая пусть рулит городом а ильсур варит каши.
Развернуть
Горожанин
4
08 мая 2019
20:10
ну так она же богачкой и была всегда, вложилась куда нибудь и все. Может магазины какие-то...
В ответ на комментарий пользователя
Это я тоже слышала. А каким именно бизнесом, где такие люди устраиваются?
Развернуть
Горожанин
1
08 мая 2019
20:20
Понятно ,почему Медведев сказал- "денег нет " народу.
Горожанин
4
08 мая 2019
20:30
его слова до сих пор модно приписывать к любым новостям??
В ответ на комментарий пользователя
Понятно ,почему Медведев сказал- "денег нет " народу.
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Горожанин
0
08 мая 2019
20:33
В какие, какие магазины?
В ответ на комментарий пользователя
ну так она же богачкой и была всегда, вложилась куда нибудь и все. Может магазины какие-то...
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Горожанин
1
08 мая 2019
21:02
Это не зароботок а присвоение денег которые заработали простые рабочие
Горожанин
1
08 мая 2019
21:13
Все так и будет пока не изменится социально-политический строй в стране.те кто у кормушки будут бессовестно хапать и хапать а простой народ уже превратился в прислугу которая обслуживает этих новоришей
Горожанин
4
08 мая 2019
21:26
а нужно закрыть дома жену и заставить борщи только варить?))
В ответ на комментарий пользователя
Ильсурка - содержанец.
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Горожанин
1
08 мая 2019
21:28
Это магазины, где 1-2 человека работают и умудряются сотни миллионов, лярды через себя прокачивать?
В ответ на комментарий пользователя
ну так она же богачкой и была всегда, вложилась куда нибудь и все. Может магазины какие-то...
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Горожанин
1
08 мая 2019
21:35
Я поняла, я читала, что на Луне и Марсе обнаружены таинственные сооружения. Я конечно же никогда не потрачу столько денег и времени, чтобы добраться до них, и здоровьем и жизнью не хотелось бы рисковать ради этого. Но так приятно знать, что где-то там, вдали, брошен величественный камень рукотворный. мегалит можно сказать, учитывая его цену.
В ответ на комментарий пользователя
ну так она же богачкой и была всегда, вложилась куда нибудь и все. Может магазины какие-то...
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Горожанин
0
08 мая 2019
21:37
А как вы ещё хотели ?
В ответ на комментарий пользователя
его слова до сих пор модно приписывать к любым новостям??
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Горожанин
0
08 мая 2019
22:00
там же строить Зиганшин такой же комбинат, просто современный
В ответ на комментарий пользователя
Она строит 28 этажный развлекательный комплекс вместо Комбината хдоровья.
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Алсу
0
08 мая 2019
22:57
Воры должны сидеть в тюрьме!
Горожани
1
08 мая 2019
23:32
Молодец, Гульнара. В России жены мэров всегда больше мужей закалачивают. Вспомним Лужкова, его Елена в 200 раз больше закалачивала, чем муженек и сейчас в списке Forbes рядом с братьями Радиком и Айратом, со своими 1,2млрд $.
Горожани
3
08 мая 2019
23:42
Воры должны сидеть ..... это правило для России никогда не годилось. Ни пятьсот лет назад, ни сейчас. Тогда на воле никого не останется. И охранников тюрем тоже надо будет проводить в камеры. Кто охранять будет?
Гуля
0
09 мая 2019
00:29
5 млн в месяц,а не официальные доходы сколько...ого го
Горожанин
0
09 мая 2019
07:23
В райцентрах еще и за мусор который не вывозят заставляют платить
В ответ на комментарий пользователя
А старые пенсионеры ,за свой многолетний труд ,стоят с бомжами за похлёбкой и куском хлеба . Но вовремя платят за ЖКХ и радуются , что нет войны
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Горожанин
0
09 мая 2019
13:17
Ваши слова да создателю в уши. Дело не в этом. А в том - что, перед горожанами этот человек должен объяснить: почему средний доход его семьи, так сильно отличается от среднего дохода, абсолютного большинства горожан - коих он и должен представлять перед остальным миром. Р.С. И что он готов (программа действий, как минимум) предпринять, дабы эта разница не была столь огромной. Выслушав его, граждане ещё больше будут поддерживать его. Ведь он максимально будет открыт. Как и полагается человеку его ранга.
В ответ на комментарий пользователя
Воры должны сидеть в тюрьме!
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Ага
0
09 мая 2019
13:58
Это и есть рецепт "удащи". Прибрать к рукам всё, сделанное совместными усилиями нескольких поколений СССР. И цинично говорить, что добились всего благодаря своим незаурядным способностям.
В ответ на комментарий пользователя
Это не зароботок а присвоение денег которые заработали простые рабочие
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Горожанин
0
09 мая 2019
18:02
зае..али！

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