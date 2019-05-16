СМИ: Курбан Бердыев является самым высокооплачиваемым тренером в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев является самым высокооплачиваемым тренером в российской премьер-лиге, его зарплата составляет 3 миллиона евро. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По контракту до 2020 года Бердыев получает в месяц 216,6 млн рублей по нынешнему курсу или около 18 млн рублей в месяц. Такие условия были согласованы в 2017-м году, когда у "Рубина" были цели бороться за победу в РПЛ и выступать в Лиге чемпионов, однако позже "ТАИФ" отказался платить такие деньги.

Именно из-за этого Бердыев может покинуть клуб по окончанию сезона.

Отмечается, что на втором месте по размерам зарплаты находится тренер «Локомотива» Юрий Семин (2 млн евро в год), а тренер чемпионского "Зенита" Сергей Семак получает 1,2 млн евро в год.

Напомним, накануне Бердыев заявил, что согласен на существенное понижение своей зарплаты.

Он также сообщил, что расскажет о своем будущем после матча с "Краснодаром".