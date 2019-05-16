МВД проверит действия полицейских на месте ДТП с дочерью экс-депутата РТ

МВД проверит действия полицейских на месте аварии во Владимирской области, где погибла 16-летняя дочь экс-депутата Госсовета РТ Марата Бухараева, сообщает телеканал "Рен ТВ".

Напомним, в Ковровском районе области водитель грузовика уронил 6 емкостей с мыльным веществом, в результате она разлилась по встречной полосе, а упавший груз оказался на пути KIA Rio. В этом столкновении пострадали 5 человек, в том числе 9-летний ребенок. Спустя некоторое время на том же участке столкнулись водитель Audi A4 и грузовой автомобиль Scania. В результате этого столкновения погибла дочь депутата и ее 19-летний знакомый.

- Действия, а точнее, бездействия сотрудников ГИБДД на месте аварии, по нашим данным, сейчас проверяет МВД по Владимирской области, - отмечается в сообщении, при этом в ГИБДД региона о проверках внутри ведомства не говорят.

К примеру, на месте ДТП не выставили ограждения, а когда пострадавшую девушку повезли в больницу, там не работал аппарат для рентгена.

Заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Ершов сказал телеканалу, что сотрудники ГИБДД, прибывшие тогда на место аварии, "выставили конусы, патрульную машину", при этом "полностью движение не перекрывали".