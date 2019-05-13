Появились фото погибшей в ДТП на мыльной дороге дочери экс-депутата Татарстана

В Сети появились фото погибшей в ДТП 16-летней дочери бывшего депутата Госсовета Татарстана Марата Бухараева, также появились фото с места ДТП. Об этом говорится в соцсетях.

Напомним, в Ковровском районе области водитель грузовика уронил 6 емкостей с мыльным веществом, в результате она разлилась по встречной полосе, а упавший груз оказался на пути KIA Rio. В этом столкновении пострадали 5 человек, в том числе 9-летний ребенок.

Чуть позже на скользком участке не справился с управлением водитель KIA Sportadge и съехал в кювет. Еще спустя некоторое время на том же участке столкнулись водитель Audi A4 и грузовой автомобиль Scania. В результате этого столкновения погибла дочь депутата и ее 19-летний знакомый.