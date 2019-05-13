Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве на улице Островского

В МВД по РТ опубликовали видео задержание подозреваемого в убийстве на улице Островского 55-летнего Рината Раимджанова, спецоперация прошла на съемной квартире в жилом комплексе "Радужный". Об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, вечером 25 декабря Раимджанов с пистолетом подошел к Nissan Teana на улице Островского , после чего через стекло выстрелил в плечо сидевшему за рулем мужчине, а затем, угрожая пистолетом, заставил его выйти из салона.

Мужчина попытался обезоружить нападавшего, но тот выстрелил ему в голову. Другой мужчина попытался остановить нападавшего, но получил три огнестрельных ранения брюшной полости и бедра и был госпитализирован. После этого нападавший скрылся.