В Казани задержали подозреваемого в убийстве в центре города

В пригороде Казани задержали 55-летнего Рината Раимджанова, которого подозревают в убийстве в центре города на улице Островского, сообщили в МВД по РТ.

Мужчина, снимавший квартиру, был задержан 15 мая в ходе спецоперации МВД и ФСБ. Во время обыска у него нашли пистолет и наркотические средства, которые изъяты и направлены на экспертизу. Сейчас подозреваемый передан сотрудникам Следственного комитета.

Напомним, что инцидент случился вечером 25 декабря. Один из мужчин припарковал свой автомобиль возле кафе и зашел в ломбард, затем он вышел оттуда со своим другом и сел в машину. В этот момент к нему подошел неизвестный мужчина и начал стрелять в сторону водителя машины. Знакомый потерпевшего попытался ему помочь, но был также ранен. Подозреваемым в нападении считают предпринимателя Рината Раимджанова, который занимался торговлей продуктов, в прошлом - участника ОПГ "Тукаевские".