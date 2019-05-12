Дочь экс-депутата Госсовета РТ погибла в ДТП из-за разлитого мыла

16-летняя дочь бывшего депутата Госсовета Татарстана Марата Бухараева погибла в ДТП во Владимирской области, подробности столкновения сообщили в УВД, также информацию подтвердил сам депутат, передает "Бизнес Online".

В Ковровском районе области водитель грузовика уронил 6 емкостей с мыльным веществом, в результате она разлилась по встречной полосе, а упавший груз оказался на пути KIA Rio. В этом столкновении пострадали 5 человек, в том числе 9-летний ребенок.

Чуть позже на скользком участке не справился с управлением водитель KIA Sportadge и съехал в кювет. Еще спустя некоторое время на том же участке столкнулись водитель Audi A4 и грузовой автомобиль Scania. В результате этого столкновения погибли два человека, в том числе дочь депутата.

Отмечается, что на майские праздники депутат уезжал на отдых с семьей.

Кстати



Марат Бухараев родился 12 июля 1981 года в Казани.



В 2003 году окончил Казанский государственный университет, специальность «Юриспруденция»; в 2007 году - Институт государственной службы при Президенте РТ по специальности «Государственное и муниципальное управление».



2001-2003 гг. - Председатель Совета Автономной некоммерческой организации «Молодежный продюсерский центр «Миллениум»;



2003-2006 гг. - Председатель исполкома Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Молодежное Единство» Республики Татарстан;



2004-2009 гг. - депутат Государственного совета РТ IV созыва;



2006-2010 гг. – Президент Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан»;



2010-2012 гг. - Исполнительный директор ООО «Планета развлечений»;



2012-2014 гг. - Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Ривьера»;



2014 г. - Помощник министра образования и науки Республики Татарстан;



С 2015 года - заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.