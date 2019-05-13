Курбан Бердыев покинет «Рубин» по окончании сезона

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинет свой пост по окончании текущего сезона, сообщает Sport24, якобы он принял такое решение сам.

Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы, а потом вернулся в клуб в 2017 году.

Стало известно, что экс-главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов может возглавить «Рубин».

49-летний специалист, по информации «Чемпионата», является одним из кандидатов на пост главного тренера казанского клуба.

Евдокимов работал с командами «Алнас», «СОЮЗ-Газпром», «КАМАЗ», «Оренбург» и «Тобол».

Напомним, после поражения от «Локомотива» «Рубин» с 35-ю очками остался на 10-м месте в таблице РПЛ. У ближайшего преследователя — «Урала» — 34 очка. У идущего впереди «Ахмата» — 36 очков.

В следующем матче «Рубин» 20 мая сыграет дома с «Анжи», уже вылетевшим в ФНЛ. Это будет последний домашний матч казанцев в этом сезоне.