Сегодня в Казань прилетит Путин

Президент России Владимир Путин сегодня прилети в Казань, чтобы провести серию совещаний на военную тематику в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Будут обсуждаться вопросы оборонно-промышленного комплекса.

- Да. Подтверждаю. Будет еще одна региональная поездка, — заявил Песков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин приедет в Казань для знакомства с ходом работ по беспилотной программе "Альтиус", вертолета Ми-38.

Напомним, в этом году Путин уже был в Казани, 12 февраля он принимал участие в расширенном заседании президиума Госсовета, посвященного жилищной сфере.