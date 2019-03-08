Талия Минуллина не приняла подаренный поклонником Porsche ради Татарстана

Глава агентства инвестиционного развития республики (АИР РТ) Талия Минуллина рассказала Леониду Якубовичу, что на 8 Марта ей подарили Porshe. Телеведущего пригласили поздравить женщин в правительстве РТ. Талия Минуллина тут же призналась, что пока не знает, как оформить машину – ей нельзя.

Как выяснилось позже, от дорогого подарка поклонника девушка решила вовсе отказаться, о чем сообщила агентству "Татар-информ".

– Я не взяла. Зачем мне личная машина сейчас? Я же работаю постоянно, столько командировок. Это экономически нецелесообразно! Велела ему продать и инвестировать в Татарстан. Это и есть лучший для меня подарок.