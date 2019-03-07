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Рустам Минниханов

Глава АИР РТ рассказала Якубовичу о сложностях с подаренным Porsche

Cегодня, 14:00 237 4 Автор: prokazan.ru

Глава Агенства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала телеведущему Леониду Якубовичу о подаренном Porsche, который она пока не знает, как оформить, так как чиновникам запрещено принимать такие подарки. Трансляцию с участием телеведущего в Доме правительства РТ вел в Instagram президент РТ Рустам Минниханов.

Сегодня утром Якубович посетил заседание, чтобы поздравить женщин в правительстве РТ. Поздравляя женщин, он спросил Талию Минуллину, которая стала одной из победительниц устроенного им конкурса, собирается ли она замуж, чиновница ответила, что в скором времени.

Также он спросил ее о подарках, она ответила, что получила их от "поклонников". После Якубович спросил, есть ли у нее человек, от которого "принять подарок — просто по сердцу".

- Да, конечно. Подарил Porsche, но я пока не знаю как его оформлять, потому что мне нельзя. Porsche, автомобиль, - рассказала Минуллина.

Якубович шутливо попросил после написать ему его адрес, при этом ему сначала показалось, что ей подарили поршень.

Отметим, после этого поздравительную песню для женщин исполнили министры республиканского правительства.

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комментарии

Горожанин
0
08 марта 2019
14:19
Кто, кому, чего. Кубович какой то тут причем? Бред кобылы
Горожанин
0
08 марта 2019
14:25
Да как и все подобные, так и оформи.
Горожанин
0
08 марта 2019
14:55
Проблема. Надо решать.
Горожанин
0
08 марта 2019
15:39
Старому Якубу послышалось ,что ей поршень ....ну ,извращенец.

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