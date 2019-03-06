В Казани пенсионерку насмерть задавило упавшим снегом

В Авиастроительном районе Казани накануне вечером 65-летнюю пенсионерку насмерть задавило упавшим сугробом снега, информацию подтвердил источник портала.

Инцидент случился примерно в 16 часов.

- Пенсионерку у дома №93 по улице Смоленская насмерть придавило снегом, ее труп был найден только спустя час. Ведется проверка, - сообщили порталу.

Напомним, за последние дни в Татарстане это уже вторая такая смерть. Ранее в Лениногорском районе Татарстана в селе Тимяшево женщина задохнулась под кучей упавшего снега.