СК РТ о о смерти пенсионерки под упавшим сугробом: она задохнулась

В Следственном комитете прокомментировали смерть 80-летней пенсионерки в Лениногорском районе Татарстана в селе Тимяшево, предварительно, она задохнулась.

Напомним, женщина была найдена мертвой под кучей упавшего снега 2 марта примерно в 13 часов во дворе дома по улице Утыз Имяни. Выяснилось, что за несколько дней до этого пенсионерка приехала в гости к дочери.

- В день трагедии дочь с зятем уехали в город по делам. Вернувшись, они обнаружили перед входом в дом сошедший с крыши сугроб высотой около 2 метров. Не найдя в доме пенсионерки, хозяева раскопали снег и обнаружили тело женщины, - сообщили в СК.

Предварительно, женщина пролежала под снегом не менее 3 часов и скончалась от удушья.

Сейчас ведется проверка.