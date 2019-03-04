Карадениз отказался от пени за просрочку долга «Рубина»

Экс-игрок "Рубина" Гекдениз Карадениз отказался от выплаты пени за просрочку долга, передает "Р-Спорт".

- "Рубин" полностью погасил долг перед Гекденизом Караденизом. Клуб говорил ранее, что сделает это в ближайшее время. Футболист отказался от процентов за просрочку в связи с погашением долга. Претензий со стороны "Рубина" к футболисту и у футболиста к "Рубину" нет, — сказал спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы клуба .

Клуб был должен игроку 64 млн рублей. В Казани турок получал 250 тыс. евро в месяц, чистый долг клуба в пересчете на российскую валюту составлял 58 567 316 рублей.

При этом, по словам Карадениза, он не хотел огласки о ситуации с долгами в СМИ, но был вынужден это сделать "в виду постоянно появляющейся информации, которая не соответствует действительности".