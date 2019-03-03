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Гекдениз Карадениз о долгах по зарплате: Меня не вправе обвинять в лицемерии

Cегодня, 09:35 98 2 Автор: prokazan.ru
«Я говорил правду и о спорте, и о своей любви к Казани»

Бывший игрок «Рубин» Гекдениз Карадениз обратился в СМИ с открытым письмом, чтобы разъяснить ситуацию с невыплатой футбольным клубом ему зарплаты, сообщает "Бизнес Online".

Клуб должен игроку 64 млн рублей. В Казани турок получал 250 тыс. евро в месяц, чистый долг клуба в пересчете на российскую валюту составляет 58 567 316 рублей. Также Карадениз требует выплатить проценты — 4 997 121 рубль. Кроме того, клуб с этой зарплаты обязан уплатить подоходный налог и отчисления в государственные фонды.

Напомним, ранее генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов рассказал о ситуации с долгами.

- Вот только недавний любимец казанской публики турецкий полузащитник Гёкдениз Карадениз неприятно удивил. Мы не просим его отказаться от долгов, мы их непременно выплатим, а он, далеко не бедный человек, ещё и проценты за просрочку по долгам с нас требует. Сколько лет играл у нас… Это некрасиво и непорядочно. Говорил, что Казань навечно в его сердце, 10 лет у нас отыграл, обласканный властью и болельщиками, а сейчас проценты по задолженностям требует, - говорил Сайманов.

По словам Карадениза, он не хотел огласки в СМИ, но был вынужден это сделать "в виду постоянно появляющейся информации, которая не соответствует действительности".

Карадениз подтвердил информацию, что ему предложили "подождать".

- Да, действительно мог, что я и делал все это время. Более того, г-н Сайманов самостоятельно определил сроки по погашению задолженности и обратился ко мне 24.08.2018 года с письмом-обязательством. В нем установлен срок погашения до 01.11.2018 года. Напомню, что задолженность по заработной плате образовалась больше года назад. Обращаю внимание, что это именно заработная плата, предусмотренная в контракте. Вы находите справедливым, когда работодатель в одностороннем порядке меняет условия договора и говорит, что ты и так получил достаточно? - заявил Карадениз.

Он уточнил, что никто не вправе обвинять его в лицемерии, так как он всегда "говорил правду и о спорте, и о своей любви к Казани".

- Это я доказывал не только на словах, но и своей работой в команде. 300 матчей навсегда останутся в моем сердце, как и поддержка болельщиков, - рассказал экс-футболист.

Карадениз сообщил, что несмотря на неоднократные обманы со стороны клуба, он попросил отложить своего представителя первое заседание Палаты по разрешению споров, чтобы не закрывать клубу трансферное окно.

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комментарии

Стас
0
04 марта 2019
10:06
Рубин отрубинился.
Горожанин
0
04 марта 2019
10:23
Этих футбольных дельцов надо бы лично каждого потрясти, они все мультимиллионерами стали там, а вщывают к порядочности, [***]асы! Карадениз хоть честно отбегал за обещанные бабки, а эти клуб по сути уничтожают

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