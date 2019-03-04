Стало известно, с чего начался крупный пожар на складе на Жилплощадке

Пожар на складе древесины на промзоне в Казани на улице Химическая начался из-за замыкания электрокабеля, рассказал один из рабочих, ставших свидетелей происшествия. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- Один из рабочих рассказал, что около 23 часов он заметил, что на кран-балке искрит электрокабель. На тот момент в помещении цеха находились около десяти человек, – уточнили в МЧС.

Искры начали падать на деревянные поддоны, они загорелись. Сначала рабочие пытались потушить огонь, но после отключения электричества они покинули склад.

Причина возникновения пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Пожар начался в 23:00, полностью его удалось потушить ближе к 7 часам утра. От МЧС России работали 101 человек и 27 единиц техники. Площадь пожара составила 5 600 кв. м.

- Были проведены отборы проб воздуха, превышение ПДК - не зафиксировано, - уточнили в МЧС.