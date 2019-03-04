Сильный пожар в районе «Оргсинтеза»: горел склад древесины

В Московском районе Казани на улице химическая сегодня ночью произошел крупный пожар - горел склад древесины, об этом сообщили очевидцы, подробности передает пресс-служба МЧС по РТ.

Пожар начался в складе на улице Химическая, дом №21. В помещении хранилась древесина. В 6:35 огонь ликвидировали, к моменту тушения склад частично обрушился. От МЧС России работали 101 человек и 27 единиц техники. Площадь пожара составила 5,6 тыс. кв. м., дым был виден во многих районах Казани.

В результате инцидента никто не пострадал, превышения содержания опасных веществ нет.

- На территории частной фирмы удалось отстоять от огня: склад с готовой продукцией (полиэтиленовая крошка, 1000 тонн), два административно-бытовых корпуса, часть горевшего складского и примыкающего производственного помещения с двумя экструзионными линиями, сырьём и готовой продукцией около 20 тонн, две трансформаторные подстанции мощностью от 1000 кВА, - сообщили в МЧС.