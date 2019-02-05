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Легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз потребовал от клуба 64 млн рублей

Cегодня, 10:06 468 12 Автор: prokazan.ru

Бывший полузащитник казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз потребовал от клуба выплатить ему долги по зарплате, сообщает РИА Новости.

- Долг перед Гекденизом Караденизом действительно есть. Клуб от него не отказывается, всё выплатит, но сейчас просит легенду клуба отнестись с пониманием к текущей финансовой ситуации, - заявили в пресс-службе "Рубина".

Как передает "Бизнес Online", клуб должен игроку 64 млн рублей. В Казани турок получал 250 тыс. евро в месяц, чистый долг клуба в пересчете на российскую валюту составляет 58 567 316 рублей. Также Карадениз требует выплатить проценты — 4 997 121 рубль. Кроме того, клуб с этой зарплаты обязан уплатить подоходный налог и отчисления в государственные фонды.

Футболист пожаловался на долги по зарплате в Российский футбольный союз.

- "Рубин" сейчас находится на грани развала, в клубе даже действующим футболистам не платят по три-четыре месяца. Много долгов и перед бывшими игроками. Но не все обращаются с жалобами в РФС. Например, накануне "Рубин" заключил мировое соглашение с покинувшим клуб из-за тех же долгов по зарплате Федором Кудряшовым. Ему задолжали за полгода, выплатив 1 млн евро вместо положенного по контракту 1,5 миллиона. Тем не менее Кудряшов пошел на мировую и отозвал заявление в РФС, согласившись на отсрочку выплаты, - отмечается в сообщении.

Гекдениз Карадениз играл в "Рубине" с 2008 по 2018 годы. За казанцев он провел 299 матчей. Он дважды выиграл чемпионат России и завоевал Кубок страны.

Ранее стало известно, что Гекдениз Карадениз строит мечеть "Карадениз" в Высокогорском районе Татарстана в деревне Калинино

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комментарии

горожанин
0
06 февраля 2019
10:21
на его проценты тут квартиру шикарную можно купить.нах развалите все...все равно кривоногие играть не умеют.деньги на ветер.
Горожанин
0
06 февраля 2019
10:23
Это конечно здец всему . Кто же такие зарплаты эти футболёрам установил ? Ясное дело ,те кому эти деньги достаются как пыль на шкафу "нефтяники и газовики "
Горожанин
0
06 февраля 2019
10:31
Разогнать всех трудоголиков игроки хреновы бестыжыие
Горожанин
0
06 февраля 2019
10:37
64млн рублей даже нет? Аж плакать хочется.
Горожанин
1
06 февраля 2019
10:38
Клуб закрыть, деньги ранее направляемые в "Рубин" отдать школам на развитие детей! То же самое сделать с "Ак Барсом" и другими игрушками властей.
Горожанин
0
06 февраля 2019
10:40
На хрен ВЕСЬ РУБИН...АК БАРС.ИУНИКС.ОТДАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПОДРОСТКОВЫЙ СПОРТ
Горожанин
0
06 февраля 2019
10:41
Недоплачивают зарплаты рабочим, зато можно на миллионы футболистов покупать
Горожанин
0
06 февраля 2019
10:51
Он же турок, так пусть жалуется у себя. Найдут, конфискуют имущество в той же Турции или на Кипре и продадут с молотка. С ними жестко надо, они другого языка не понимают.
Ши шоуз оф хёр сенсейшинэл фигурэ
0
06 февраля 2019
10:52
И скоро будет милостыню собирать.
Горожанин
0
06 февраля 2019
11:25
Что у нас за страна такая? На пенсии людям 10 000 руб. денег нет и повышают возраст выхода на пенсию, до которого теперь доживут единицы.А футболистам 250 000 евро в месяц? Не надо равняться на Испанию, Англию, Италию там и пенсии людям платят другие, что они путешествуют по миру, а наши выживают. Нет денег и футболисты будут рады и за 100 000 руб. гонять мяч, как играли в СССР.
Горожанин
0
06 февраля 2019
11:44
Возьмите меня в Рубин! Я хорошо играю в нападении. Согласен на 40 тыс за матч

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