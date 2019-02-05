Легенда «Рубина» Гекдениз Карадениз потребовал от клуба 64 млн рублей

Бывший полузащитник казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз потребовал от клуба выплатить ему долги по зарплате, сообщает РИА Новости.

- Долг перед Гекденизом Караденизом действительно есть. Клуб от него не отказывается, всё выплатит, но сейчас просит легенду клуба отнестись с пониманием к текущей финансовой ситуации, - заявили в пресс-службе "Рубина".

Как передает "Бизнес Online", клуб должен игроку 64 млн рублей. В Казани турок получал 250 тыс. евро в месяц, чистый долг клуба в пересчете на российскую валюту составляет 58 567 316 рублей. Также Карадениз требует выплатить проценты — 4 997 121 рубль. Кроме того, клуб с этой зарплаты обязан уплатить подоходный налог и отчисления в государственные фонды.

Футболист пожаловался на долги по зарплате в Российский футбольный союз.

- "Рубин" сейчас находится на грани развала, в клубе даже действующим футболистам не платят по три-четыре месяца. Много долгов и перед бывшими игроками. Но не все обращаются с жалобами в РФС. Например, накануне "Рубин" заключил мировое соглашение с покинувшим клуб из-за тех же долгов по зарплате Федором Кудряшовым. Ему задолжали за полгода, выплатив 1 млн евро вместо положенного по контракту 1,5 миллиона. Тем не менее Кудряшов пошел на мировую и отозвал заявление в РФС, согласившись на отсрочку выплаты, - отмечается в сообщении.

Гекдениз Карадениз играл в "Рубине" с 2008 по 2018 годы. За казанцев он провел 299 матчей. Он дважды выиграл чемпионат России и завоевал Кубок страны.

Ранее стало известно, что Гекдениз Карадениз строит мечеть "Карадениз" в Высокогорском районе Татарстана в деревне Калинино.