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«Тубетей Tower» на Казанке может сравняться по высоты с «Лазурными Небесами»

Cегодня, 09:35 23 2 Автор: prokazan.ru
Впрочем, строительству может помешать авиазавод

Высота "Тубетей Tower" у "Казань Арены" может достичь 120 метров, сравнявшись с первым городским небоскребом ЖК "Лазурные небеса". Об этом сообщает "Бизнес Online".

В конце февраля в исполкоме прошла встреча, на которой обсуждалось строительство обзорной башни. Проект оценили в 300–350 млн рублей, потенциальный инвестор ранее строил подобные проекты в Казахстане. При этом чиновникам исполкома на рассмотрение был представлен "графический материал в виде фор-эскиза", то есть подробного проекта нет.

При этом желанию построить башню у стадиона может помешать Казанский авиазавод им. Горбунова,так как эта территория входит в границы ограничений по высотности с точки зрения безопасности полетов Ту-160,поэтому нужно будет согласовать проект и с филиалом ПАО "Туполев". 

Напомним, на вершине башни будет смотровая площадка, внутри нее - заведения общепита и сувенирные магазины. Сроки реализации проекта не называются.

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комментарии

Горожанин
0
02 марта 2019
09:58
можно и другое место выбрать. Правда эскиз какой-то непонятный. Инвесторы должны же подробный проект представить
Горожанин
0
02 марта 2019
10:01
Смотровая площадка была бы в тему в Казани.

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