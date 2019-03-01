«Тубетей Tower» на Казанке может сравняться по высоты с «Лазурными Небесами»

Высота "Тубетей Tower" у "Казань Арены" может достичь 120 метров, сравнявшись с первым городским небоскребом ЖК "Лазурные небеса". Об этом сообщает "Бизнес Online".

В конце февраля в исполкоме прошла встреча, на которой обсуждалось строительство обзорной башни. Проект оценили в 300–350 млн рублей, потенциальный инвестор ранее строил подобные проекты в Казахстане. При этом чиновникам исполкома на рассмотрение был представлен "графический материал в виде фор-эскиза", то есть подробного проекта нет.

При этом желанию построить башню у стадиона может помешать Казанский авиазавод им. Горбунова,так как эта территория входит в границы ограничений по высотности с точки зрения безопасности полетов Ту-160,поэтому нужно будет согласовать проект и с филиалом ПАО "Туполев".

Напомним, на вершине башни будет смотровая площадка, внутри нее - заведения общепита и сувенирные магазины. Сроки реализации проекта не называются.