У «Казань Арены» собираются построить башню «Тюбетей Tower»

В Казани собираются построить башню "Тюбетей Tower", вероятно, она появится у стадиона "Казань Арена". Об этом на брифинге в кабмине РТ рассказала руководитель агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина, передает официальный портал мэрии города.

Башня будет представлять из себя высокое здание в форме тюбетейки, сейчас проект согласовывают с администрацией города и архитекторами, поэтому высота здания пока не называется. Внутри башни будут заведения общепита и сувенирные магазины, а на самом верху - смотровая площадка.

Здание будет возводиться за счет средств инвесторов, сумма вложений составит 350 млн рублей.

- На сегодняшний день в Казани нет ни одной смотровой башни, а эти туристические объекты популярны во всем мире. Мы сейчас ищем место, куда бы башня отлично вписалась, рассматриваем вариант около "Казань Арена", - рассказала чиновница.