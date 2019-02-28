В Казани на месте строительства "шаймиевской" школы снесли все дома, сообщил народный корреспондент портала.

- Там, где раньше находилась деревня Савиновки, теперь пустота, на днях там снесли последние дома. На месте работает строительная техника, - сообщил казанец.

Дома, снесенные последними

Напомним, помимо самой школы здесь также планируют построить общежитие, наподобие тех, что построены в Деревне Универсиады. Оно разместится ближе к улице Бондаренко. Сама школа будет построена в глубине.

Сроки строительства озвучил в феврале министр образования и науки РТ Рафис Бурганов - 1 сентября 2020 года. Это событие совпадет с празднованием 100-летия образования республики Татарстан.