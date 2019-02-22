На месте бывшей Савиновки началось строительство «шаймиевской» школы

Территория, на которой еще несколько лет назад находились полуразвалившиеся избушки деревни Савиновки, огорожена. Здесь началось строительство полилингвальной школы, в которой обучение будет вестись на нескольких языках.

Портал ProKazan.ru узнал подробности мегапроекта, который курирует фонд "Возрождение", возглавляемый государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым.

Шаймиев: в школе учил немецкий язык, а сейчас начал осваивать английский

Идея создания многоязычной школы принадлежит госсоветнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Он презентовал ее в конце ноября 2018 года на мероприятии, посвященном 80-летию избрания Верховного Совета ТАССР первого созыва.

- Завершая работу по возрождению Болгара и Свияжска, фонд "Возрождение" совместно с Министерством просвещения РФ и Минобрнауки РТ намерен начать уникальный образовательный проект, - рассказал Минтимер Шаймиев. - Это создание общеобразовательного комплекса, состоящего из многопрофильной школы, детского сада, интерната для детей и загородного детского лагеря. В нем можно будет получать академические знания, будет вестись подготовка на русском, татарском и английском языках.

По словам госсоветника РТ, школа не предназначена для детей элиты, а будет общедоступной. Получить здесь образование смогут дети из семей с разным достатком.

- У нас хорошая база образования в республике, – рассказал Минтимер Шаймиев. – И это выводит нас с фондом на мысль о подготовке современных учителей. Пусть она будет на базе КФУ, сохранившихся учительских институтов.

Концепцию будущего образовательного комплекса раскрыл министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

- Это будет не школа в прямом смысле слова, мы хотим создать новую идеологию, под эту идеологию будет соответствующее здание — и по месту, и по всему. В концепции есть начальная школа, в концепции есть интернат (на 200 учащихся), детский сад (на 80 мест). Там есть новые элементы, которые мы в действующей схеме образования не видим, — приводит слова министра "Татар-информ".

К слову, Минтимер Шаймиев помимо русского и татарского знает немецкий язык, а сейчас начал осваивать английский.

Минтимер Шаймиев на торжественном открытии Болгарской исламской академии. Фото: yanarysh.tatarstan.ru

Школа возле "Чаши"

Слухи о том, что школа появится где-то на улице Бондаренко, ходили давно, но точного местонахождения не называлось. Как удалось выяснить порталу ProKazan.ru, ее построят рядом с ЖК "Яшма" - на месте бывшей деревни Савиновка.

Здесь уже начались строительные работы: техника расчищает площадку под будущий комплекс. Последние деревянные домики, которые еще стояли в начале января, снесены. Напомним, 14 февраля здесь произошел пожар, который уничтожил последний дом.

Площадь участка, отданного под будущий образовательный комплекс, составляет около 29 тысяч квадратных метров. Как стало известно порталу ProKazan.ru, помимо самой школы здесь также планируют построить общежитие, наподобие тех, что построены в Деревне Универсиады. Оно разместится ближе к улице Бондаренко. Сама школа будет построена в глубине.

По словам рабочих, строительство ведет компания «Грань», которая известна тем, что построила многие знаковые объекты в Болгаре: комплекс Белой мечети, Болгарская Исламская академия и современный гостиничный комплекс "Кол-Гали".

Сроки строительства озвучил в феврале министр образования и науки РТ Рафис Бурганов - 1 сентября 2020 года. Это событие совпадет с празднованием 100-летия образования республики Татарстан.