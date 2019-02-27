Смерть казанца, найденного с простреленной головой у трассы: возбуждено дело

В Татарстане возбудили дело по статье "Убийство" после смерти 33 летнего казанца, которого нашли застреленным рядом со сожженной "Ладой Грантой", информацию подтвердил источник портала.

Напомним, горящую "Ладу", принадлежащую оператору "Оргсинтеза" нашли на трассе М-7 около 22:00 20 февраля. Автомобиль сгорел полностью, владельца авто на месте происшествия не было. Полицейские попытались связаться с ним, но телефон оказался отключен. Застреленного владельца нашли лишь через несколько часов в поле за АЗС "Элеком" с огнестрельной раной головы. Следователи осмотрели тело и местность. Они нашли пистолет и гильзу.

- 22 февраля в целях полноценного расследования смерти казанца было возбуждено дело по статье "Убийство", - сообщили порталу.

Ведется расследование.

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