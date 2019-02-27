Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

09:47, сегодня
Смерть казанца, найденного с простреленной головой у трассы: возбуждено дело
10:38, сегодня
Под Казанью у 92-летней пенсионерки нашли «реактивные гранаты»: вызвали ОМОН
10:12, сегодня
В Казани по делу о грабеже и краже выпечки в пекарне задержали троих человек
10:03, сегодня
Россиянам напомнили о длинных выходных в марте
09:19, 27.02.2019
Видео-рецепты Prokazan.ru: легкие блюда из курицы для романтического вечера
09:40, сегодня
ВТБ запустил рекламную кампанию для малого и среднего предпринимательса
09:32, сегодня
Новые законы, вступившие в силу с марта: маркировка сигарет и гражданство
09:02, сегодня
В Татарстане прокурор потребовал закрыть паблики сторонников Навального
11:40, 25.02.2019
В Казани продолжается крупнейший бизнес-тур по городам России АМОКОНФ
19:51, 28.02.2019
Казань сегодня: смерть первокурсницы, день рождения Минниханова и проект
17:10, 28.02.2019
ВТБ развивает сотрудничество с группой KGK
17:01, 28.02.2019
В Кремле прокомментировали сообщения о визите Абрамовича в Казань
16:43, 28.02.2019
В Елабуге пациент в больнице избил дежурного врача
16:19, 28.02.2019
В Казани расстреляли и закопали овчарку алабай с новорожденными щенками
16:01, 28.02.2019
Путин предложил повысить требования к получению водительских прав
15:25, 28.02.2019
В Татарстане объявили благодарность фельдшеру, довезшей больную в ковше трактора
15:18, 28.02.2019
Итоги «Всё в одном»: Билайн подключил более 5 100 домов в 2018 году
15:17, 28.02.2019
В Челнах 18-летняя девушка продавала наркотики за биткоины
15:05, 28.02.2019
Стало известно, как Минниханов отметит 62-й день рождения
15:00, 28.02.2019
Билайн выпустил лимитированную коллекцию JV YARKO
14:44, 28.02.2019
Медведев пообещал выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума
14:03, 28.02.2019
В Казани, как и по всей России, могут закрыть магазины британской сети Next
13:50, 28.02.2019
В Челнах задержали мужчину, который силой удерживал 8-летнюю девочку в лифте
13:44, 28.02.2019
В Деревне Универсиады нашли тело студентки
13:33, 28.02.2019
В Казани ребенка назвали Амирарслан
12:40, 28.02.2019
Не как в кино: казанец выпрыгнул через окно и получил тяжелые травмы от стекла
11:40, 28.02.2019
В Татарстане хотят запретить продавать алкоголь в многоквартирных домах
11:19, 28.02.2019
В Татарстане обнаружили разлив нефтепродуктов
10:53, 28.02.2019
В Казани заказали проект дороги-дублера у Горьковского шоссе
10:47, 28.02.2019
Велогонщик из Челнов оказался в завале на велогонке «Тур ОАЭ»
10:19, 28.02.2019
У Центра семьи «Казан» появится парк и стела в честь столетия ТАССР
10:16, 28.02.2019
Жителей России предупредили о массовых сокращениях
09:57, 28.02.2019
В Татарстане хотят изменить действующий закон о митингах
09:35, 28.02.2019
Путин поручил снизить налоги для семей с детьми
09:19, 28.02.2019
«Авангард» вновь разгромил «Ак Барс», который вновь пропустил шесть шайб
09:02, 28.02.2019
Минниханов показал тигренка, изъятого у наркоторговцев, в зоопарке Казани
18:00, 27.02.2019
Сталинские высотки по-казански: «небоскреб» на Декабристов и 10-этажный обком
17:28, 27.02.2019
В РТ осудили мужчин, которые изнасиловали женщину и избили ее вентилятором
16:30, 27.02.2019
Стало известно, какая погода ожидается в Татарстане в начале весны
16:01, 27.02.2019
ВТБ запускает новую программу автокредитования
15:12, 27.02.2019
Под Казанью беспилотные такси запустят к горнолыжному курорту
15:09, 27.02.2019
Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
14:41, 27.02.2019
В Татарстане женщина выстрелила в голову 18-летнему парню
14:32, 27.02.2019
В Казани в речном порту обрушили кран
14:17, 27.02.2019
В Челнах мужчина скончался около своей квартиры
13:49, 27.02.2019
В Кировском районе Казани больше чем на сутки отключат воду
12:54, 27.02.2019
Казанец обратился к Путину, чтобы тот помог его бабушке дожить без страданий
12:33, 27.02.2019
Прокуратура ищет виновника обрушения гигантской глыбы снега в Зеленодольске
12:26, 27.02.2019
В мессенджере WhatsApp появится новая функция
11:56, 27.02.2019
В Казани ребенок застрял головой в перилах в подъезде дома
11:31, 27.02.2019
Прокуратура РТ потребовала наказать виновных по делу о больной в ковше трактора
11:07, 27.02.2019
Стала известна главная причина смертности женщин в России
10:59, 27.02.2019
В казанской колонии осужденный проколол живот пластиной, чтобы полечиться
10:52, 27.02.2019
Проект автотрассы «Москва - Казань» начнут разрабатывать в этом году
10:42, 27.02.2019
СМИ: Марат Башаров лишился работы из-за скандала вокруг избиения своей жены
10:18, 27.02.2019
В Нижнекамске психбольной избил ребенка черенком от лопаты
10:18, 27.02.2019
Минниханов поручил перевезти изъятого с наркотиками тигренка в Казань
09:56, 27.02.2019
В Казани со стоянки угнали Mazda
09:46, 27.02.2019
В Набережных Челнах мужчина удерживал в лифте 8-летнюю девочку
09:31, 27.02.2019
В Казани отразили «атаку» террористов на гипермаркет. Условно
09:25, 27.02.2019
В России хотят разрешить «домашнее» высшее образование
09:19, 27.02.2019
Видео-рецепты Prokazan.ru: легкие блюда из курицы для романтического вечера
09:03, 27.02.2019
Спикер Госсовета РТ: Ничего нет труднее партийной работы! Это не работа киркой
17:51, 26.02.2019
В Казани нашли инвестора для реконструкции подземной галереи на Баумана
17:46, 26.02.2019
«Выгоняют на улицу с детьми»: из-за дороги-дублера в Казани снесут сотни домов
17:32, 26.02.2019
В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие
16:42, 26.02.2019
В Казани для строительства кольцевой дороги хотят снести дома на сотне участков
16:13, 26.02.2019
В Челнах 13-летняя блогерша «бросила вызов» властям города
16:00, 26.02.2019
Как в Токио. Минниханов решил, как жителям «Салават Купере» не ездить в Казань
15:38, 26.02.2019
Школу, где дети учатся на коленях, хотят объединить с другой. Родители против
15:19, 26.02.2019
В Челнах откроется новый крытый футбольный манеж
15:12, 26.02.2019
Билайн в 2018 году в 1,5 раза увеличил сеть LTE
15:09, 26.02.2019
Появился проект гигантской башни в форме тюбетейки на Казанке
14:29, 26.02.2019
В Татарстане осудили посудомойщицу и повара, из-за которых отравились 89 детей
13:50, 26.02.2019
В Татарстане скончался 6-месячный ребенок
13:30, 26.02.2019
В челнинском филиале КФУ выявили взятки на 1 млн рублей
12:46, 26.02.2019
В Челнах при загадочных обстоятельствах погибла 56-летняя женщина
11:37, 26.02.2019
В Челнах разыскивают работницу санатория
"Татарстан 24"

Смерть казанца, найденного с простреленной головой у трассы: возбуждено дело

Cегодня, 09:47 152 0 Автор: prokazan.ru
Вероятно, это было убийство

В Татарстане возбудили дело по статье "Убийство" после смерти 33 летнего казанца, которого нашли застреленным рядом со сожженной "Ладой Грантой", информацию подтвердил источник портала.

Напомним, горящую "Ладу", принадлежащую оператору "Оргсинтеза" нашли на трассе М-7 около 22:00 20 февраля. Автомобиль сгорел полностью, владельца авто на месте происшествия не было. Полицейские  попытались связаться с ним, но телефон оказался отключен. Застреленного владельца нашли лишь через несколько часов в поле за АЗС "Элеком" с огнестрельной раной головы. Следователи осмотрели тело и местность. Они нашли пистолет и гильзу.

- 22 февраля в целях полноценного расследования смерти казанца было возбуждено дело по статье "Убийство", - сообщили порталу.

Ведется расследование.

Источник фото

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани по делу о грабеже и краже выпечки в пекарне задержали троих человек
В Елабуге пациент в больнице избил дежурного врача
В Казани расстреляли и закопали овчарку алабай с новорожденными щенками
В Нижнекамске психбольной избил ребенка черенком от лопаты
Не как в кино: казанец выпрыгнул через окно и получил тяжелые травмы от стекла
В Татарстане женщина выстрелила в голову 18-летнему парню
В Казани в речном порту обрушили кран
В Казани ребенок застрял головой в перилах в подъезде дома
Прокуратура РТ потребовала наказать виновных по делу о больной в ковше трактора
В казанской колонии осужденный проколол живот пластиной, чтобы полечиться
В Казани со стоянки угнали Mazda
В Казани отразили «атаку» террористов на гипермаркет. Условно
Стало известно, что произошло с мужчиной, который вышел покурить с ножом в спине
Казань сегодня: вспышка гепатита и строительство «шаймиевской» школы
В Зеленодольске в больнице мужчина с ножом в спине вышел на перекур
В Татарстане мужчина разгромил магазин из-за тысячи рублей
В Татарстане из Lexus замдиректора компании украли сумку с 250 тыс рублей
Стала известна причина пожара в автомагазине под мостом на проспекте Ибрагимова
В Татарстане парень на 23 февраля во дворе сестры попытался изнасиловать женщину
В Дербышках спасли сидящего на дереве енота
В Казани в школе ученик бросил стул в учительницу
В Казани мать девушки обвинила таксиста в домогательствах к дочери: его уволили
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
3858 28
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2662 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
3 завтрака из яиц с «мужским характером» от казанского шеф-повара

Завтраки, которые придутся по вкусу любому мужчине

22.02.2019

13:24

Новости Челнов
В Челнах задержали мужчину, который силой удерживал 8-летнюю девочку в лифте

28.02.2019

13:50

7

Велогонщик из Челнов оказался в завале на велогонке «Тур ОАЭ»

28.02.2019

10:47

4

Интервью

Женя Потехина

«Я опоздал на первый сезон». История казанца, который смог попасть в шоу «ПЕСНИ»

Служба новостей

Конец Савиновки: последние жильцы покидают сгоревшие дома в центре Казани
Фоторепортажи

Аделя Бакирова

Крестьяне и тюрьма в Кремле: репортаж со съемок фильма «Зулейха открывает глаза»

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани
Неизвестная Казань
2200 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

2107 32
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2886 14
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

909 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»
Неизвестная Казань
1101 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1600 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
3016 83
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4863 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере